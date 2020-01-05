Завтра в Карелии похолодает до минус 20 градусов

Завтра, в понедельник 6 января, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от -9 до -11, днем от -3 до -5 (к вечеру повышение до -1) градусов.

В целом по Карелии, погода будет облачная с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Прогнозируется юго-западный, южный умеренный ветер. Температура воздуха ночью – от -7 до -12, местами до -20, днем – от -2 до -7 (на юго-западе до +1) градусов.

Информация о погоде в районных центрах республики по данным gismeteo.ru.

В Костомукше – облачно, снег, от -2 до -11 градусов.

В Сереге – переменная облачность, от -1 до -11 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, от +1 до -6 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Подробнее о погоде в Карелии на ближайшую неделю читайте здесь. Она вновь подготовила сюрпризы.