Завтра в Карелии будет тепло, ожидаются дожди и грозы

Завтра, в понедельник 24 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром и днем гроза. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от +13 до +15, днем – от +19 до +21 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днем от +17 до +22 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах от gismeteo.ru

В Костомукше – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха от +12 до +18 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха от +14 до +19 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха от +15 до +19 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.