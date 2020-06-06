06 июня 2020, 18:30
Общество

Завтра по Петрозаводску вновь проедет «Сбормобиль»

Жителям карельской столицы предлагают сдать отходы и помочь бездомным животным

В воскресенье, 7 июня по Петрозаводску проедет «Сбормобиль». Горожане смогут сдать вторсырье в разных микрорайонах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас «Сбормобиль» курсирует по городу два раза в месяц, по воскресеньям, напомнили в городской администрации.

Активисты принимают у горожан определенные виды вторсырья. Большая часть вырученных денег направляется на помощь бездомным животным.

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Метки: 
Петрозаводск
Сбормобиль
отходы
бездомные животные
вторсырье
новости петрозаводска