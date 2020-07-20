Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19

Минобороны РФ завершило клинические испытания вакцины от коронавируса, выписаны все добровольцы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление силовиков.

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COViD-19 с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 20 июля была выписана из военного госпиталя вторая группа из 20 добровольцев.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено»,

– отметили в Минобороны.

Данные осмотров, анализов и опросов добровольцев будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.