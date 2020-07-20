20 июля 2020, 07:34
Россия

Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19

Минобороны сообщает, что выписана из военного госпиталя вторая группа из 20 добровольцев

Минобороны РФ завершило клинические испытания вакцины от коронавируса, выписаны все добровольцы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление силовиков.

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COViD-19 с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 20 июля была выписана из военного госпиталя вторая группа из 20 добровольцев.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено»,

– отметили в Минобороны.

Данные осмотров, анализов и опросов добровольцев будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

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Метки: 
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вакцинация
Россия
2019-nCoV
COVID-19
Минобороны России
добровольцы