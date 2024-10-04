Затяжная магнитная буря накрыла Землю

Во второй половине пятницы на нашей планете началась магнитная буря. Геошторм будт бушевать все выходные. Это следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря достигнет 7 баллов или уровня G-3, что считается сильным.

Магнитной буре предшествовали две вспышки на Солнце, сопровождавшиеся выбросами корональной массы.

В дни геошторма возможны полярные сияния.

Магнитные бури могут тяжело переноситься некоторыми людьми. Они влияют на самочувствие, уровень стресса и тревожности. Также могут наблюдаться сбои в работе электроники // фото unsplash.com/ Timon Studler