04 октября 2024, 21:11
Затяжная магнитная буря накрыла Землю
В дни геошторма возможны полярные сияния
Во второй половине пятницы на нашей планете началась магнитная буря. Геошторм будт бушевать все выходные. Это следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря достигнет 7 баллов или уровня G-3, что считается сильным.
Магнитной буре предшествовали две вспышки на Солнце, сопровождавшиеся выбросами корональной массы.
В дни геошторма возможны полярные сияния.
Магнитные бури могут тяжело переноситься некоторыми людьми. Они влияют на самочувствие, уровень стресса и тревожности. Также могут наблюдаться сбои в работе электроники // фото unsplash.com/ Timon Studler