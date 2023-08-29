Застройщик объявил конкурс эскизов для арт-объекта на Кукковке

Речь идет об оформлении трансформаторной подстанции в ЖК «Карельский». Лучшая идея будет взята за основу росписи

Строительная компания «Нова» организовала конкурс эскизов для оформления трансформаторной подстанции на территории строящегося жилого комплекса «Карельский» на Кукковке.

Первая подстанция, появившаяся в жилом комплексе, украшена северными ягодами, которые специально для жилого комплекса изобразил художник Андрей Птицын. Он же выполнил роспись опорной стены в другом жилом комплексе «Новы» – в «Республиканском».

Построив очередную подстанцию, застройщик решил также превратить ее в яркую точку на карте Кукковки.

На этот раз мы решили предложить всем желающим придумать свой вариант оформления. Это отличная возможность заявить о себе для начинающих художников, студентов, школьников, любящих рисовать. Реализацию мы, конечно, берем на себя,

– отметили в компании.

Среди вариантов, присланных на конкурс – забавные хомяки и космический енот. Заявки принимаются до 20 сентября.

По ссылке можно увидеть подробности. Застройщик принимает эскизы как в бумажном, так и в электронном варианте, не ограничивая ни возраст, ни навыки участников.

В компании выразили надежду, что с началом учебного года интерес к конкурсу будет еще выше. А значит, появится еще больше молодых творцов, неравнодушных к облику Петрозаводска.

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