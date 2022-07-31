Застройщик «Нова» проводит акцию «Купи квартиру сейчас, плати потом»

Покупка квартиры в строящемся доме всегда выгодней приобретения уже готового жилья в новостройке. Компания «Нова» решила умножить эту выгоду, запустив акцию «Купи квартиру сейчас, плати за нее потом».

Акция действует на все квартиры пятого дома ЖК «Карельский» на Кукковке.

Дом будет введен в эксплуатацию уже в конце этого года. Заключить договор долевого участия можно уже сейчас, воспользовавшись преимуществом более низкой цены на строящееся жилье, чем на готовое. Кроме того, акция дает возможность зафиксировать стоимость квартиры – ведь ни для кого не секрет: чем ближе завершение строительства, тем выше стоимость квадратных метров.

Оплачивать договор долевого участия можно через полгода – в январе 2023 года. Это дает возможность отложить больше средств на первоначальной взнос или регулярные платежи, на отделку, максимально выгодно продать свою прежнюю недвижимость.

Подобных акций в Петрозаводске еще не было. Но именно сейчас, пока еще есть возможность воспользоваться ипотекой с господдержкой, компания «Нова» решила поддержать тех, кто ищет возможность приобрести жилье выгодно,

- объяснила руководитель отдела продаж компании «Нова» Анна Ануфриева.

Кому стоит обратить на акцию «Купи квартиру сейчас, плати потом»:

- Тем, кто получит право на получение семейного капитала в течение полугода

- Владельцам коротких депозитов, срок которых подходит в течение 6 месяцев

- Тем, кто хочет расширить жилплощадь, но не хочет продавать старую квартиру в спешке

- Тем, кто хочет накопить больше средств на первоначальный взнос, сократив объем ипотеки

Акция бесплатна, никаких дополнительных платежей нет. Это предложение антикризисное, действует до 15 сентября и распространяется на все свободные квартиры пятого дома ЖК «Карельский,

- отметила Анна.

«Карельский» - строящийся монолитный жилой комплекс на Лыжной. Рядом вся необходимая инфраструктура: детсады (включая строящийся неподалеку детсад на улице Чехова), школы, взрослая и детская поликлиники, магазины. Совсем рядом – остановка общественного транспорта.

У каждого из домов комплекса – свои парковочные места, площадки для детей и любителей спорта.

Все квартиры пятого дома ЖК «Карельский», свободные к продаже, можно увидеть на сайте застройщика. Там же – актуальные цены.

Проектная документация на сайте наш.дом.рф

На правах рекламы.