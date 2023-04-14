Заслуженный учитель Карелии отмечает девяностолетие

14 апреля исполняется 90 лет Эмилии Дмитриевне Степановой, заслуженному учителю Карелии, Отличнику народного просвещения, лауреату Всероссийского конкурса на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Всю свою жизнь она посвятила любимому делу.



Эмилия Дмитриевна была старшей пионервожатой в петрозаводской школе № 22, два десятка лет работала доцентом кафедры педагогики в Карельской государственной педагогической академии. Руководила лагерем «Юный педагог» в деревне Святозеро. Это был единственный в стране подобный лагерь, где старшеклассников готовили к выбору профессии учителя. С ними занимались лучшие педагоги карельского пединститута. Там рождались многие задумки, которые потом применяли будущие молодые учителя в своих школах.





Эмилия Дмитриевна и сегодня такая же легкая на подъем, общительная, любознательная как и много лет назад.

Без дела не сидит – встречается с бывшими коллегами и друзьями, много читает, слушает музыку. И работает: пишет очерки об истории православия, о пионерском движении.