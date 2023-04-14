В Сортавале вынесен приговор за хранение боеприпасов

УФСБ России по Республике Карелия сообщает о вступлении в законную силу приговора Сортавальского городского суда об осуждении лица, причастного к незаконному обороту боеприпасов.

В сентябре 2021 года следственным подразделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение и перевозка боеприпасов).

Установлено, что проживающий в Санкт-Петербурге Абеляшев А.А., приобрел и хранил у себя патроны калибра 7,62 мм. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления изъяли у подозреваемого данные боеприпасы. В результате проведенных баллистических судебных экспертиз установлено, что патроны пригодны для производства выстрелов.

13 марта 2023 года Сортавальский городской суд Республики Карелия признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.