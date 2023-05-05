Зарубежные бренды одежды и товаров для дома зашли на российский рынок

Восемь новых брендов одежды и товаров для дома зашли на российский рынок в первом квартале 2023 года. В основном это марки из Турции, но есть и из Польши, и Франции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В основном на рынок выходят сети из массового сегмента. В дальнейшем ожидается появление в основном турецких и китайских ритейлеров из массмаркета. Присутствие продавцов люкса осложняется западными санкциями.

На рынке появились турецкие Madam Coco, NetWork, Loft Jeans, Club и AC&Co, французский продавец детской одежды Jacadi, польский PitBull West Coast. Еще один бренд - продавец товаров для дома и мебели Swed House из Белоруссии.

Активность иностранных ритейлеров объясняют завершением процесса расторжения договоров торговых центров с западными игроками, решившими покинуть российский рынок, и высвобождением торговых площадей. Стимулировать процесс может снижение ставки аренды.

О намерении зайти на рынок России в этом году заявили еще не менее 12 зарубежных сетей. // фото unsplash.com