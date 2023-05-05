Мощи Георгия Победоносца доставят в Карелию

Мощи великомученика Георгия Победоносца провезут по всей России, сообщает издание «Царьград». Всероссийский молебен о Победе перед мощами великомученика начнется в Москве 6 мая.

Путешествие мощей по уголкам страны будет проходить с мая по сентябрь. Граждане смогут почтить великомученика, приложиться к мощам и помолиться «о даровании Русской армии победоносного завершения специальной военной операции».

Маршрут разделен на четыре этапа.

С 6 мая по июнь маршрут включает регионы Центральной России (Тульская, Белгородская, Брянская, Орловская, Курская, Липецкая, Воронежская области), Татарстан, Урал, Кузбасс, Тюменскую область.

С 11 июня по 6 августа маршрут охватывает Сибирь и Дальний Восток, включая Сахалин, Камчатку, Чукотку, Якутию, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий АО.

До 23 августа – маршрут пройдет по северным регионом европейской части России от Карелии до Вологды, области Золотого кольца России, «новые» регионы России с завершением в городе-герое Севастополе и Крыму.

С 23-24 августа по 28 сентября маршрут начнется с Ростова-на-Дону и пройдет по всему югу страны, включая республики Северного Кавказа и Калмыкию. Далее - по ранее не охваченным регионам Поволжья и Северо-Западу (Калининград, Санкт-Петербург, Тверская область).

Расписание пока предварительное и может быть изменено, также список городов может быть расширен. // фото unsplash.com