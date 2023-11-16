Зарплаты госслужащим в России перестанут повышать

Российским госслужащим в следующем году не станут повышать зарплаты. Соответствующий закон в окончательном, третьем чтении приняла Госдума, передает ТАСС.

«Заморозка» коснется прокуроров, судей, следователей, сенаторов, помощников депутатов. Зарплаты им снова увеличат только в январе 2025 года.

Такая мера поможет сэкономить 36 миллиардов рублей бюджетных средств. В Минфине после публикации документа заявили, что военнослужащих и силовиков эта мера не коснется. // фото: «Петрозаводск говорит»