Зараженное опасным паразитом мясо купили в одном из магазинов Сегежи

В одном из магазинов Сегежи покупателям продали опасную свинину. Мясо было заражено бычьим цепнем, написали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Покупатель отметил, что опасный продукт приобрел у известного производителя. В доказательство он приложил фотографию.

Бычий цепень – паразит, которым могут заражаться не только животные, но и люди. Он приводит к развитию серьезных проблем со здоровьем, может жить в организме до 25 лет. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»