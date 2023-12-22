22 декабря 2023, 07:44
Соцсети

Зараженное опасным паразитом мясо купили в одном из магазинов Сегежи

Фотографии пораженной бычьим цепнем свинины опубликовали в соцсетях

В одном из магазинов Сегежи покупателям продали опасную свинину. Мясо было заражено бычьим цепнем, написали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Покупатель отметил, что опасный продукт приобрел у известного производителя. В доказательство он приложил фотографию.

Бычий цепень – паразит, которым могут заражаться не только животные, но и люди. Он приводит к развитию серьезных проблем со здоровьем, может жить в организме до 25 лет. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

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Метки: 
новости Карелии
Сегежа
мясо
бычий цепень