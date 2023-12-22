22 декабря 2023, 07:44
Зараженное опасным паразитом мясо купили в одном из магазинов Сегежи
Фотографии пораженной бычьим цепнем свинины опубликовали в соцсетях
В одном из магазинов Сегежи покупателям продали опасную свинину. Мясо было заражено бычьим цепнем, написали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.
Покупатель отметил, что опасный продукт приобрел у известного производителя. В доказательство он приложил фотографию.
Бычий цепень – паразит, которым могут заражаться не только животные, но и люди. Он приводит к развитию серьезных проблем со здоровьем, может жить в организме до 25 лет. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»