20 декабря 2023, 14:38
Регулировщика-снеговика поставили на перекрестке в Кондопоге
Рядом со снеговиком поставили еще одного, но пара простояла недолго
Сегодня ночью на пересечении Пролетарский и Советов в Кондопоге двое молодых людей установили снеговика. Они сделали пару фотографий и ушли.
Примерно через 20 минут к снежному регулировщику подъехал автомобиль и стал нарезать круги. Все это запечатлела камера наблюдения CityLink.
Подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» отметили, что рядом со снеговиком поставили и снежную бабу, но пара простояла недолго – их снес автобус. // фото скриншот