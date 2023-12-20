Регулировщика-снеговика поставили на перекрестке в Кондопоге

Сегодня ночью на пересечении Пролетарский и Советов в Кондопоге двое молодых людей установили снеговика. Они сделали пару фотографий и ушли.

Примерно через 20 минут к снежному регулировщику подъехал автомобиль и стал нарезать круги. Все это запечатлела камера наблюдения CityLink.

Подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» отметили, что рядом со снеговиком поставили и снежную бабу, но пара простояла недолго – их снес автобус. // фото скриншот