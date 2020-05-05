Заработал информационный сервис по мерам поддержки в условиях эпидемии

Теперь граждане и предприниматели могут получить всю информацию о действующих в стране мерах поддержки в условиях эпидеми. На сайте правительства России заработал специальный информационный сервис.

Сервис доступен на официальном сайте правительства. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры), так и по типам отраслей и сфер деятельности (финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера).

«В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы.

Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы»,

— говорится в сообщении, размещённом на сайте правительства.

В перспективе при вводе определённых параметров система будет самостоятельно сообщать пользователям о полагающихся им мерах поддержки.