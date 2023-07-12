Замминистра образования Бурятии арестовали за вождение под наркотиками

Заместитель министра образования Республики Бурятия попался за рулем в состоянии опьянения. От освидетельствования чиновник отказался, передает РИА Новости, ссылаясь на МВД республики.

Батора Цыренжапова доставили в медучреждение и выяснили, что опьянение – наркотическое. Инцидент произошел в ночь на 7 июля в Улан-Удэ. Чиновник находился за рулем Toyota Vitz, на проспекте Автомобилистов его остановили сотрудники ДПС.

Они доставили 43-летнего водителя с признаками опьянения в Республиканский наркологический диспансер. Результаты экспертизы показали, что мужчина находился под наркотиками.

Составили административный протокол, мировой судья арестовал нарушителя на 10 суток. Глава Бурятии поручил уволить Батора Цыренжапова. // фото: правительство Бурятии