Депутатов предложили пересадить на «Москвичи» и «Лады»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в госзакупках нужно ориентироваться на отечественные автомобили, сообщается на сайте ГД. Он предложил депутатам пересесть на российские автомобили, чтобы парк Госдумы пополнили как можно быстрее «Лады» и «Москвичи».

«Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому — будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим»,

- сказал спикер Госдумы.

Министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение Володина. По его словам, сотрудники Минфина готовы пересесть на отечественные авто. // фото freepik.com