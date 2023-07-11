Банки будут возвращать россиянам похищенные со счетов деньги

В Госдуме во втором и третьем чтении одобрили законопроект, обязывающий банки в течение 30 дней возмещать гражданам украденные деньги, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

От клиента потребуется заявление о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента. Оператор по переводу средств должен будет в течение 30 дней возместить сумму операции. Для трансграничного перевода срок увеличен вдвое.

Деньги оператор должен будет вернуть, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента.