Замерзающих в лесу рыбаков спасли на севере Карелии

В Кемском районе 5 декабря спасатели пришли на помощь четырем рыбакам. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

По данным КРПСС, в районе поселка Гайжево в лесном массиве недалеко от реки Мягрека рыбаки позвонили спасателям и попросили о помощи. У мужчин сломался болотоход, они замерзали.

На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд, пострадавшие были найдены и доставлены домой. Фото pixabay.com/Couleur