Замдиректора спортивной школы вошла в десятку лучших администраторов

Заместитель директора петрозаводской спортивной школы № 4 Людмила Петрова вошла в десятку лучших администраторов России по итогам конкурса, который провела компания «Мой спорт». Кроме того, ее учреждение в этом году вошло в пилотный проект цифровизации, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для проведения конкурса был сформирован экспертный совет тренеров и администраторов из 60 регионов России. Четыре месяца – с марта по июнь – сотрудники спортшкол применяли цифровые инструменты в своей ежедневной практике, на регулярной основе давали обратную связь разработчикам программного обеспечения, вносили необходимый для удобства приложения контент и принимали участие в формировании требований к разработке функциональности. По результатам первого этапа выбрали 10 лучших администраторов, показавших самые высокие результаты.

«Особо ценно, что благодаря таким инициативам у работников сферы появляется возможность лично влиять на процесс цифровой трансформации в области физической культуры и спорта, первыми участвовать в апробации и обмениваться опытом применения новых технологий с коллегами»,

- поделилась впечатлениями Людмила Петрова. Фото: petrozavodsk-mo.ru.