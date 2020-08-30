Замдиректора музея «Кижи» пробилась на шоу «Голос»

Заместитель директора музея-заповедника «Кижи» Ирина Аникина будет участвовать в шоу «Голос. 60+». Об этом сообщает информагентство «Республика».

Новый сезон популярного шоу стартует на Первом канале 4 сентября. Как рассказала журналистам Ирина Аникина, она является давней поклонницей проекта, но долго сомневалась, принимать ли в нем участие. Сделать выбор помогли близкие и друзья.

– Впечатления от проекта ярчайшие! Подробностей раскрыть не могу, но здесь потрясающие люди, позитивная энергетика и очень много интересного впереди! – цитирует Аникину «Республика».

В музее «Кижи» Ирина Аникина отвечает за организацию экскурсионного обслуживания, детский музейный центр, проектную деятельность, проведение массовых мероприятий, взаимодействие с турфирмами, продвижение программ и услуг музея. Ранее она трудилась первым замминистра культуры Карелии, работала в органах власти республики и администрации Петрозаводска.