23 января 2024, 20:43
Законную компенсацию сегежскому пенсионеру выплатили только через суд
Пожилому мужчине помогли вернуть стоимость проезда на отдых и обратно
Пенсионер в Сегеже съездил отдохнуть и рассчитывал получить компенсацию расходов на проезд. Однако все оказалось не так просто: пришлось обращаться за помощью к прокурору, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.
Мужчина пришел на выездной прием к Дмитрию Харченкову в ноябре прошлого года и пожаловался на отказ регионального отделения Соцфонда в выплате.
Оказалось, что когда мужчина подавал заявление, он уже устроился на работу. Прокурор района подал в суд иск, в результате в пользу пенсионера взыскали 40 тысяч рублей. // фото: pixabay.com