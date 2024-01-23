Посетители катка в Петрозаводске вынуждены потом идти в травмпункт

Ежедневно около 60 человек обращаются в травмпункт на Антикайнена за медицинской помощью. В том числе, и посетители катка на площади Кирова. В выходные горожане жаловались на трещины на льду у главной городской елки.









"Зимой можно видеть достаточно характерные травмы, полученные в результате падений. Чаще всего это переломы костей рук, когда человек падает на них, и переломы лодыжек. Хочется пожелать нашим гражданам быть внимательнее, пользоваться палками и ледоступами, а пожилым людям без острой необходимости не стоит выходить на улицу. Лед может быть где угодно, а падение может привести к серьезнейшим травмам,"

- рассказал Александр Гильман, заслуженный врач Республики Карелия, травматолог и ортопед.

Действительно, в эту зиму уборка города оставляет желать лучшего. Тротуары чистятся неудовлетворительно, где-то они превратились в узенькие тропки, а где-то людям попросту приходится передвигаться по проезжей части. Но даже там, где льду по плану положено быть - на катке - не все так гладко.

Уважаемые читатели, будьте аккуратнее и внимательнее на улице! Видимо, только так можно пережить зиму в славном городе Петрозаводске. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".