Взрослую поликлинику начали строить на Кукковке

В Петрозаводске в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» начинается важная стройка. Компания КСМ возведет на Кукковке поликлиники. 22 января строители зашли на площадку и приступили к подготовительным работам. Строить важный объект будут в районе пересечения улиц Ровио и Фролова.

Общая площадь здания будущей поликлиники – около 10 тыс.кв. метров. Проект выполнен проектной организацией КЦИП «Алгоритм» (предприятие группы «КСМ»). В октябре 2023 года он получил положительное заключение госэкспертизы.

Ввести здание в эксплуатацию планируют в первом квартале 2026 года.

Современное медицинское учреждение станет филиалом Городской поликлиники №4, где сейчас получают медицинскую помощь жители Кукковки. В районе проживает около 30 тысяч человек, но численность постоянно растет в связи с интенсивной застройкой.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, необходимость в медицинском учреждении в районе назрела давно. В новой поликлинике будут вести приемы врачи различных профилей, учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, пациенты смогут делать МРТ и УЗИ. В поликлинике предусмотрены процедурные и прививочные кабинеты, малые операционные и палаты дневного стационара.

«Все это повысит качество и удобство медицинской помощи жителям Кукковки»,

- считает Парфенчиков.

С открытием поликлиники сократятся сроки и увеличится количество обследований, будут соблюдены современные стандарты и требования к оказанию медпомощи, разделены потоки пациентов по целям обращения – для профилактики или по заболеванию, обеспечена доступность медицинской помощи для маломобильных граждан, отметили в региональном минздраве.

При строительстве учитывают принцип «бережливой поликлиники». В частности, предусмотрена система электронной записи в регистратуру, процедурные кабинеты забора крови и флюорографии, в отделение медицинской профилактики. Все рабочие места автоматизируют.

В настоящее время в медицинских вузах по целевым договорам обучаются более 50 студентов – будущих работников поликлиники. Согласно штатному расписанию в одну смену будут работать до 212 человек. // фото с VK-страницы главы РК