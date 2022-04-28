Задымление переполошило жителей двухэтажного дома в Петрозаводске

Тревожный сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Анохина поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной службы Петрозаводска вчера в 21.25, рассказали в пресс-службе МЧС.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит мусор на первом этаже второго подъезда. Из-за плотности дыма им пришлось из опасной зоны эвакуировать одного жильца, после чего они быстро справились с огнем.

«В результате пожара выгорел только мусор. По какой причине чуть не сгорел многоквартирный деревянный жилой дом, теперь предстоит выяснить специалистам»,

- пояснили в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.