28 апреля 2022, 08:01
Задымление переполошило жителей двухэтажного дома в Петрозаводске
Экспертам предстоит выяснить, по какой причине произошло возгорание мусора в деревянном здании
Тревожный сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Анохина поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной службы Петрозаводска вчера в 21.25, рассказали в пресс-службе МЧС.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит мусор на первом этаже второго подъезда. Из-за плотности дыма им пришлось из опасной зоны эвакуировать одного жильца, после чего они быстро справились с огнем.
«В результате пожара выгорел только мусор. По какой причине чуть не сгорел многоквартирный деревянный жилой дом, теперь предстоит выяснить специалистам»,
- пояснили в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.