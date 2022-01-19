Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии резко выросла

Если в первую неделю нового года, с 3 по 9 января, в Карелии было зафиксировано 4125 случая ОРВИ и гриппа, то в период с 10 по 16 января в регионе подтверждено 6290 новых случаев заболевания. Эпидпорог превышен на 124,5%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Самая высокая заболеваемость отмечена среди детей в возрасте от 0 до 2 лет и с 3 до 6 лет. В Петрозаводске за неделю заболели 3524 человека.

Из-за высокой заболеваемости приостановлена деятельность 53 классов в четырех школах Карелии и четырех групп в четырех детсадах.

При мониторинге больных выделены вирусы гриппа (АH3N2), РС вирус. За прошедшую неделю 28 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ. (фото pixabay.com, viktorpugno6)