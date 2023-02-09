09 февраля 2023, 11:12
Заболеваемость ковидом в России продолжает стремительно расти
В стране зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлен 12 301 новый случай заражения коронавирусом. Это новый суточный максимум для 2023 года. Умер 41 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии зарегистрирован 81 новый инфицированный. В больницы доставлены семь человек.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 447 человек. Общее число случаев заражения превысило 22,03 миллиона. // Фото: unsplash.com