25 июля 2022, 16:01
Заболеваемость Covid-19 в России выросла почти на 50% за неделю
С начала пандемии болезнь унесла жизни более 382 тысяч россиян
Заболеваемость Covid-19 в России за неделю увеличилась на 48,9%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
За неделю заражаемость коронавирусом выросла в 70 регионах страны. В 29 регионах увеличилось число госпитализаций с Covid-19.
За последние сутки в России выявлен 6571 новый случай заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни 34 человек. Фото: unsplash.com