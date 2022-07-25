Заболеваемость Covid-19 в России выросла почти на 50% за неделю

Заболеваемость Covid-19 в России за неделю увеличилась на 48,9%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За неделю заражаемость коронавирусом выросла в 70 регионах страны. В 29 регионах увеличилось число госпитализаций с Covid-19.

За последние сутки в России выявлен 6571 новый случай заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни 34 человек. Фото: unsplash.com