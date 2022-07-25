Туроператоры отправят россиян в Европу через Финляндию

Российские туроператоры собираются продавать туры в Европу. Клиенты попадут туда транзитом через Хельсинки, Таллин или Ригу. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что сейчас просчитывают маршруты.

- В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров,

- уточнили в АТОР.

Туроператоры также готовы помочь туристам бронировать услуги в Финляндии и Эстонии.

Бронировать туры с вылетом из Хельсинки или Таллина можно будет в рублях, платить - с российских карт. // Фото: pxhere.com