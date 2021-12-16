За закрытыми дверями в Петрозаводске нашли тело женщины

Утром 15 декабря, в 09 часов 30 минут, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

Необходимо попасть в квартиру, где женщина не открывает дверь и не отвечает на звонки родственников.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, женщина была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: gorzavod.ru