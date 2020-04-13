За выходные в Петрозаводске ГИБДД наказала девятерых велосипедистов

За минувшие выходные в Петрозаводске девять велосипедистов привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД напомнили, что, как и все участники дорожного движения, велосипедисты обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки.

Если вы двигаетесь на велосипеде по краю проезжей части, то на светофорах, как и все водители, останавливайтесь перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам, ожидайте включения разрешающего (зеленого) сигнала светофора.

Водитель транспортного средства – и велосипеда тоже – обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.