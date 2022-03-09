За выходные в один и тот же гипермаркет 7 раз выезжали росгвардейцы

Семь раз в течение минувших выходных выезжали сотрудники Росгвардии в один и тот же гипермаркет в Петрозаводске. Причиной стали хищения и повреждение имущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранним утром 8 мужчина умышленно разбил две бутылки крепкого спиртного и салатник. Сумма ущерба превысила две тысячи рублей.

Другой нарушитель попался на хищении детской игрушки и колбасных изделий стоимостью более 1300 рублей. Злоумышленники 24-х и 25-ти лет приехали из Мурманской области.

Несколькими днями ранее в том же магазине задержали 56-летнюю петрозаводчанку. Женщина пыталась украсть чулки и мясную продукцию. А 41-летняя местная жительница выбрала в торговом зале товар на сумму около трех тысяч рублей, пронесла его мимо кассы, но спустя какое-то время вернулась и выложила похищенное обратно на прилавок.

В числе задержанных также оказались двое 27-летних, 48-летний мужчины и 29-летняя гражданка. // Фото: источник