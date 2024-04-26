За три года в Карелии построили почти миллион квадратных метров жилья

Строительство жилья ведется в Карелии очень высокими темпами, заявил глава республики Артур Парфенчиков, выступая в среду с отчетом перед депутатами законодательного собрания. Прирост объемов ввода жилья по итогам 2023 года к году 2017-му составил 40,5%.

В прошлом году федеральный план по вводу жилья Карелия выполнила на 105% – в эксплуатацию ввели более 312 тысяч кв. метров. Это 1 824 дома, в том числе 48 многоквартирных. Всего за последние три года в Карелии введено 947 тысяч кв. метров жилья.

Исходя из средней обеспеченности жильем это значит, что жилищные условия улучшили почти 30 тысяч жителей республики. Но мы должны ставить перед собой еще более амбициозные задачи,

– отметил Парфенчиков, поручив инфраструктурному блоку правительства уделять особое внимание развитию индивидуального жилищного строительства в регионе.

Конечно, важно и строительный потенциал многоквартирных домов развивать, но социология говорит, что как минимум две трети жителей республики в перспективе хотели бы жить в собственном доме,

– добавил глава республики.

В прошлом году Карелия досрочно выполнила программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года, напомнил Артур Парфенчиков. В ее рамках расселено более 8 тысяч человек. В рамках новой программы властям республики предстоит до 2030 года расселить около 55 тысяч человек.

Новая программа расселения – на порядок более сложная и объемная. Но у нас есть опыт, поэтому я уверен в успехе реализации этих важнейших для республики задач,

– заявил руководитель региона.

//Фото: пресс-служба Правительства Республики Карелия