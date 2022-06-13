За три года «Рускеальский экспресс» перевез более 327 тысяч пассажиров

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» был запущен 1 июня 2019 года для обеспечения транспортной доступности туристических объектов Республики Карелия и стал единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. За три года курсирования ретропоезд «Рускеальский экспресс» перевез более 327 тысяч пассажиров, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Сегодня ретропоезд совершает по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» до 3 дополнительных рейсов. Максимальный состав поезда в определенные дни достигает 13 вагонов. Это стало возможным благодаря двум новым вагонам, VIP и детскому, которые добавились в этом году.

Для запуска этого проекта ОАО «РЖД» реконструировало инфраструктуру между станцией Сортавала и горным парком «Рускеала». Были восстановлены почти 2,5 км железнодорожного пути, инженерные коммуникации для снабжения паровоза водой и его технического обслуживания, проведен ремонт платформы станции Сортавала и поворотного круга бывшего веерного локомотивного депо. Также рядом с парком была построена удобная платформа для приема ретропоезда.

Интерьер самого ретропоезда выполнен в стиле «Николаевского экспресса». В его составе используются купейные вагоны и вагон-ресторан. // Фото: // Finn Pietsch / Pexels