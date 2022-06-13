Подписан договор между ПетрГУ и Администрацией Лахденпохского района

Ректор ПетрГУ А.В.Воронин и глава Администрации Лахденпохского муниципального района О.В.Болгов подписали договор о сотрудничестве, сообщает сайт ПетрГУ.

Согласно договору, вуз будет взаимодействовать с образовательными организациями Лахденпохского муниципального района. Задачи: подготовка кадров с высшим и средним профессиональным образованием, обучение, переподготовка, повышение квалификации по программам дополнительного образования и профессионального обучения; дополнительное профессиональное образование педагогов, методическая поддержка образовательных организаций и внедрение лучших педагогических практик в их деятельность, проведение мероприятий педагогической направленности; дополнительное образование детей, развитие проектно-исследовательской работы и инновационного творчества учащихся в рамках системы дополнительного образования детей Республики Карелия и другие.

Кроме того, договор предусматривает развитие деятельности Центрального межрайонного ресурсного центра (ЦМРРЦ) ПетрГУ на территории Лахденпохского муниципального района.