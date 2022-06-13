Сегодня троллейбусы работают по воскресному графику

ПМУП «Городской транспорт» напоминает, что сегодня, 13 июня, в Петрозаводске троллейбусы будут работать по воскресному графику. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни.

Первые троллейбусы № 1 будут вышли на маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена.

С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 выехали в 8:30, последние пойдут в 21:40, с остановки «Хлебокомбинат» в 8:35 и 22:21 соответственно.

Первые троллейбусы № 5 вышли на маршрут в 8:30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22:14, «ДСК» в 22:06.

С улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 выехали в 8:36, последние выйдут в 21:57, с Товарной станции в 8:16 и 21:45 соответственно.