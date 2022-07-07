За три дня 15 лесных пожаров произошли из-за гроз, 3 – по вине граждан

С начала недели в республике специалисты Центра охраны лесов зарегистрировали 18 пожаров. Они произошли в Кемском, Лоухском, Сегежском, Медвежьегорском, Муезерском, Пудожском, Сортавальском, Прионежском и Лахденпохском районах. Их общая площадь составила более 37 га.

«По предварительным данным, причиной 15 возгораний стали грозы, а три произошли из-за нарушения жителями Карелии правил пожарной безопасности»,

- сообщили в минприроды.

Десантники-пожарные Центра уже потушили 17 очагов. В Пудожском районе возгорание площадью 0,5 га уже локализовано. Его обещают ликвидировать до конца сегодняшнего дня. Всего с начала пожароопасного сезона в Карелии возникло 43 лесных пожара на площади 99,6 га.

Напомним, в прошлом году на эту дату произошло 108 возгораний на площади 548,5 га. Минприроды просит граждан быть предельно осторожными с огнем, чтобы не допустить ухудшения обстановки. Фото: ecology.gov.karelia.ru.