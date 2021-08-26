За сутки в России от коронавируса умерли 820 человек

За последние сутки в России выявлены 19 630 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 820 человек, выписан - 19 661. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1712 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1301, в Архангельской области - 264, в Вологодской области - 227, в Ленинградской области - 209, в Мурманской области - 168.

Всего с начала панедмии в нашей стране болезнь диагностирована 6 824 540 раз. Скончались 179 243 человека.

Напомним, в Карелии 25 августа Covid-19 выявлен у 159 человек. Фото pixabay.com/geralt