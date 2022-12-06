06 декабря 2022, 11:13
За сутки от коронавируса в России умерли 59 человек
Оперштаб привел данные о ходе пандемии к 6 декабря
За последние сутки в России выявлен 5561 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 59 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 32 новых инфицированных. В больницы с ковидом пришлось доставить восемь пациентов.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 392 342 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,62 миллиона. // Фото: unsplash.com