За сутки от коронавируса в России умерли 59 человек

За последние сутки в России выявлен 5561 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 59 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 32 новых инфицированных. В больницы с ковидом пришлось доставить восемь пациентов.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 392 342 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,62 миллиона. // Фото: unsplash.com