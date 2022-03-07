За путешествия по России вновь будут возвращать деньги

С 15 марта возобновляется программа, в рамках которой туристам будут компенсировать часть затрат на путешествия по России. Программа была остановлена 1 марта 2022 года, однако по поручению Правительства России Ростуризм восстанавливает и продлевает практику туристического кешбэка.

— Такое решение создаст больше возможностей отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли,

— заявили в управление по туризму республики.

Купить готовый тур, круиз или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет, начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года, то есть до начала пика летнего сезона. В первоначальном варианте поехать в путешествие с кешбеком можно было только до конца апреля.

Условия программы остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы, поездки − от двух ночей. Оплачиваются поездки картами МИР – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, однако максимальная сумма компенсации − 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.