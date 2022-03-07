07 марта 2022, 12:29
Работника форелевого хозяйства зарезали за толчок в плечо
В Кондопоге будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве во время разделки рыбы
В Кондопожском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Ему инкриминировали убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета Карелии.
Преступление было совершено в декабре 2021 года. На территории рыбного хозяйства вблизи деревни Вохтозеро два сотрудника занимались разделкой рыбной продукции. Во время работы 28-летний потерпевший рукой толкнул обвиняемого в плечо. В ответ обвиняемый развернулся и, держа в руке нож для чистки рыбы, нанес удар потерпевшему. От проникающего ранения груди молодой человек скончался по дороге в больницу.
В период следствия обвиняемый находился под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.