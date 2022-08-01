За полгода на телефон доверия позвонили 3444 юных жителя Карелии

Всероссийский проект «Детский телефон доверия 8-800-2000-122» реализуется с 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он действует в 85 регионах, в том числе и в Карелии.

Всего в республике за период с 2020 года по июль 2022 года поступило 11822 звонка. За последние шесть месяцев – 3444.

«Все звонки распределяются на 14 категорий. Наиболее актуальной проблематикой являются вопросы взаимоотношения полов, на втором месте - здоровье детей и подростков (обращения по поводу соматического заболевания и страхов), третье место занимают проблемы принятия себя и семейная проблематика (конфликты с родителями)»,

- сообщили сотрудники Фонда.

Все обратившиеся получили профессиональную консультацию квалифицированных специалисты, прошедших специальную подготовку. Звонок любой продолжительности на Детский телефон доверия совершенно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона, а общение с психологом полностью анонимно, отметили в пресс-службе министерства социальной защиты Карелии. Фото: pxhere.