В сквере на Ключевой появилась современная спортивная площадка

Благодаря взаимодействию региональной и городской власти, а также местных активистов, на улице Антонова в микрорайоне Ключевая появилась современная спортивная площадка. Сегодня качество выполнения работ проинспектировали глава республики и мэр карельской столицы.

Спортивный сквер на Антонова благоустраивают за счет федеральных средств. В 2022 году проект стал одним из победителей рейтингового голосования «Формирование комфортной городской среды». На территории бывшего дворового стадиона установили турники, брусья и другие приспособления для занятий спортом. К слову, такое оборудование используют на чемпионатах по воркауту.

Площадка уже пользуется спросом у местных жителей. Но подрядчику еще предстоит установить скамейки, качели, высадить газон и живую изгородь. Кроме того, должны оборудовать и велопарковку. И это только один из проектов жильцов близлежащих домов. Благодаря созданному ими территориальному общественному самоуправлению был отремонтирован дом №4 по улице Антонова.

Участники ТОСа представили Артуру Парфенчикову и Владимиру Любарскому следующий проект по развитию придомовой территории. Стоимость составила более 1,1 млн рублей. Благодаря победе в конкурсе социально значимых инициатив жители получили необходимое финансирование, поэтому им пришлось доплатить лишь 10% от необходимой суммы. Завершить работы планируют до конца сентября. Фото: gov.karelia.ru.