За неделю россиян пытались обмануть больше 50 раз

Специалисты сервиса «Лапша» подсчитали и проанализировали самые популярные новости-фальшивки. Всего за неделю с российском интернет- пространстве появились 53 уникальных фейка. В сумме они набрали 340 млн просмотров.



Как отмечают аналитики, больше всего ложных сообщений касались спецоперации на Донбассе. На эту тему написана почти половина фейковых постов. Вторые по популярности – сообщения на тему внутренней политики. Замкнули тройку подлогов сводки об уровне благосостояния граждан.



Если смотреть точечно, то самым крупным фейком недели оказались слухи о легитимности российских дипломов о высшем образовании за пределами страны. Они быстро набрали популярность из-за ссылок на новости о том, что Россия вышла из Болонской системы, и теперь дипломы из наших вузов не будут считаться за документ об образовании в иностранных государствах. Эти посты опроверг сам глава Минобрнауки Валерий Фальков.



Почти 4,5 млн просмотров собрало сообщение о смерче, который якобы запечатлели в Чувашии. На самом деле это были кадры торнадо, обрушившегося весной на город Андовер штата Канзас в США.



В тройку лидеров вошел фейк том, что из-за смерти певца Юрия Шатунова на врачей завели уголовное дело. В новостях говорилось, что медработники якобы не оказали певцу своевременную и квалифицированную помощь. Сообщения опровергли в Следственном комитете РФ. Этот инфоповод набрал 850 000 просмотров.



«Лапша» – фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Пользователи могут отправить в «Лапшу» подозрительную информацию. Специалисты проекта совместно проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-бота «ВКонтакте» .