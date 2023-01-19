За коня «забыли» заплатить более двух миллионов рублей налогов

Более 2 млн 200 тысяч рублей не доплатил россиянин за купленного в Европе спортивного коня. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Гражданин России приобрел в Дании гнедого мерина. Декларант – представитель одной из московских фирм, используя процедуру удаленного оформления документов, заявил стоимость животного в 1700 евро, при этом был уплачен таможенный налог в размере 38 тысяч рублей.

Однако при проведении фактического контроля сотрудники Псковской таможни обнаружили несоответствие данных в документах с информацией, указанной в паспорте животного. Также было выявлено несоответствие в стоимости. Реальная цена коня составляла 100 тыс. евро. Поэтому разница в платежах превысила 2 млн 200 тысяч рублей. Что и стало причиной возбуждения уголовного дела по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере). Ведется расследование. // фото: freepik.