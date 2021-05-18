За час работы в травмпункт БСМП поступило четыре обращения на клещей

18 мая за один час работы травмпункта БСМП поступило четыре обращения из-за клещей. 17 мая за день было 32 обращения. Об этом на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Министр также напомнил, что снятие клеща относится к неотложной медицинской помощи, которая оказывается в течение двух часов с момента обращения. Процедуру могут провести в любой поликлинике в часы работы, а также в приемном отделении БСМП.



Охлопков попросил жителей республики с пониманием отнестись к длительному ожиданию в лечебных учреждениях.

«Весна и начало лета – сезонный пик укусов клещей. Прошу с пониманием отнестись к возможным длительным ожиданиям в медицинских организациях процедуры удаления насекомых. И сами люди тоже должны помочь врачам, оперативно оказывающим помощь, и не создавать очереди: для этого надо на природе соблюдать элементарные правила профилактики уксусов клещей»,

- написал руководитель регионального Минздрава.

Напомним, по данным на 14 мая в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на присосавшихся клещей обратился 201 человек, из них – 58 дети. В Петрозаводске зарегистрировано 125 обращений, в том числе – 32 дети. (фото opentv.media)