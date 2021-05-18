18 мая 2021, 14:04
Происшествия

За час работы в травмпункт БСМП поступило четыре обращения на клещей

Министр здравоохранения республики попросил жителей Карелии «на природе соблюдать элементарные правила профилактики уксусов клещей»

18 мая за один час работы травмпункта БСМП поступило четыре обращения из-за клещей. 17 мая за день было 32 обращения. Об этом на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Министр также напомнил, что снятие клеща относится к неотложной медицинской помощи, которая оказывается в течение двух часов с момента обращения. Процедуру могут провести в любой поликлинике в часы работы, а также в приемном отделении БСМП.

Охлопков попросил жителей республики с пониманием отнестись к длительному ожиданию в лечебных учреждениях.

«Весна и начало лета – сезонный пик укусов клещей. Прошу с пониманием отнестись к возможным длительным ожиданиям в медицинских организациях процедуры удаления насекомых. И сами люди тоже должны помочь врачам, оперативно оказывающим помощь, и не создавать очереди: для этого надо на природе соблюдать элементарные правила профилактики уксусов клещей»,

- написал руководитель регионального Минздрава.

Напомним, по данным на 14 мая в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на присосавшихся клещей обратился 201 человек, из них – 58 дети. В Петрозаводске зарегистрировано 125 обращений, в том числе – 32 дети. (фото opentv.media)

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Метки: 
клещи
новости Карелии
БСМП
новости петрозаводска
михаил охлопков
Соцсеть
травмпункт