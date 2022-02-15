Юрий Линник: «России послужу…»

«Вся моя жизнь - это моя программа», - сказал 50-летний Юрий Линник, входя в студию «Ники» в 1994 году. Он, как и Борис Ельцин, решил баллотироваться в президенты России.

«Я знаю, что никогда не стану президентом, но России послужу».

Его жизнь - 74 года. Что же успел сделать в этой жизни этот удивительный человек? Писатель, поэт, философ, доктор наук, профессор, Заслуженный деятель науки России…

О новом проекте Национальной библиотеки Карелии «Наш Линник» - в программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь» (Видео)