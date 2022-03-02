Юрист предупредила о наказании за клевету и травлю в соцсетях

В России за оскорбления в Интернете можно получить штраф до трех тысяч рублей, за клевету или угрозы жизни предусмотрено до трех лет лишения свободы, рассказала в беседе с РИА Новости член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

По словам эксперта, в российском законодательстве нет отдельной статьи за травлю в Интернете. Подобное хулиганство подпадает под административную статью об оскорблении.

«Кибербуллинг людей или даже власти не обошел многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч»,

- сказала юрист, уточнив, что подобная санкция грозит тем, кому исполнилось 16 лет.

За распространение ложной информации и подрыв репутации административным наказанием уже не отделаться, за подобные проступки предусмотрено уголовное наказание.

«За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет», - предупредила Мухамедшина. При этом еще строже законодательство к тем, кто распространяет фейки, пользуясь служебным положением.

Вдобавок за оскорбления потерпевший может через суд потребовать компенсацию морального вреда. (фото pixabay.com, www_slon_pics)