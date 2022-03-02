От ковида в Карелии по-прежнему умирают

На среду, 2 марта, в Карелии зарегистрированы 125964 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16485 детей.

За прошедшие сутки выявлены 436 инфицированных (54 - дети), из них непривитых – 383 (87,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 899 пациентов, в состоянии средней тяжести – 852 человека, в тяжелом – 36 (из них непривитых - 33).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 118179 человек, за последние сутки – 421.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1400 человек. // Фото: Vladimir_Fayl/pixabay.com