Юрист отстоял право отца встречаться с ребенком

Нередки случаи, когда, будучи в разводе, жена подает на бывшего мужа иск на ограничение или лишение прав общения отца с детьми. Иногда на это есть веские причины, например, агрессия, алкоголизм, но иногда это женское упрямство или злость.

Ограничение в правах родителя возможно лишь в том случае, если оставление с ним детей подвергает их опасности. Чтобы ограничить отца в родительских правах необходимы достаточные основания. Суд не станет удовлетворять требования истца, если он не подтверждены вескими доказательствами.

Юрист Марат Самсонов рассказал об успешно завершенном процессе по семейному спору:

"Я был представителем ответчика и встречного истца по иску об ограничении родительских прав и встречному иску о порядке общения с ребенком. Истица подала в суд на своего бывшего мужа, стремясь ограничить его в правах родителя и выставляя его чуть ли не исчадием ада.

Было представлено заключение психолога, написанное со слов истицы, что ребенок отца боится, переживает психологический шок и так далее.



Я представлял интересы отца, ответчика по делу. Мы доказали, что всё, указанное в иске, не соответствует действительности. Мой клиент — это заботливый отец, любящий и заинтересованный в развитии, воспитании и здоровье своего сына.



В суде был опрошен ребенок, свидетели. Представлены к делу фотографии отца и сына, их совместного досуга (клеят модели кораблей, ездят в путешествия, в деревню и т. д.), характеристики с работы. Попутно мы заявили встречный иск об установлении режима общения отца и сына. Далее истцу -бывшей жене- было предложено мировое соглашение, но условия ее не устроили.



Мы заявили о проведении психолого-педагогической экспертизы. Кроме того, ответчик обратился к тому самому психологу, что и истица, за оказанием психологических консультаций. В итоге экспертиза была полностью на нашей стороне, ребенок с отцом хочет и желает общаться, не боится, у них общие интересы, никакого давления нет.

Психолог также дал абсолютно противоположное ранее данному заключение, а именно: контакт отца и сына налажен, отношения ровные и хорошие, проблем нет. Показательно, что договор был на три занятия, а психолог ограничилась одним, так как этого было вполне достаточно.



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ. Статья 73. Ограничение родительских прав устанавливает:

1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).



В итоге мы суд выиграли. Истице было отказано в ее иске об ограничении родительских прав, а наш иск был удовлетворен. Суд определил порядок общения отца и его сына, справедливость восторжествовала!"

Юрист Марат Самсонов поможет отстоять ваши интересы в семейных, жилищных, наследственных спорах, а также оказывает помощь призывникам.

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